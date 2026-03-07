「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手が三回に２試合連続アーチを放った。価値ある同点弾に東京ドームは大歓声に包まれ、興奮のるつぼと化した。三回１死、カウント１−１から緩い変化球を完璧にとらえると、打球は右翼へ一直線。打席で悠然と白球を見つめ、ゆっくりと一塁へ走り出した。価値ある同点弾にスタンドは沸き返る。試合