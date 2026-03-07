3月7日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1第24節GAME1が開催され、横浜ビー・コルセアーズがレバンガ北海道と対戦した。 クラブ創立15周年を迎えた横浜BCは、クラブ史上初めて横浜アリーナを舞台にホームゲームを開催。第1クォーターから互いに激しく点を取り合い、25－25の同点で最初の10分を終える。続く第2クォー