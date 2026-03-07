[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節 千葉 2-1 柏 フクアリ]17年ぶりにJ1の舞台に戻ったジェフユナイテッド千葉。第2節・川崎F戦ではPK戦の末に敗れたものの、5929日ぶりに勝ち点を獲得した。しかし、開幕から4試合勝利がない状況が続くと、迎えた第5節、千葉はMF津久井匠海とFW石川大地のゴールで2点のリードを奪う。柏レイソルの反撃を1失点でしのいで、90分間での勝利をつかんだ。千葉を率いて4年目の小林慶行監督にとっては、