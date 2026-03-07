福島ユナイテッドFCは7日、MF上畑佑平士(27)に第1子となる長男が誕生したことを報告した。上畑は2024シーズン終了後、契約更新とともに入籍したことを公表。 今季はここまで4試合に出場している。クラブを通じて以下のようにコメントした。「私事ではありますが、第一子となる男の子が誕生しました。ちょうどオフと重なったため、出産に立ち会うことができました。命が生まれる瞬間は、これまでの人生の中でも忘れられない特別