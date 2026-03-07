[3.7 J1百年構想EAST第5節 浦和 2-0 水戸 埼玉]直前の決定機逸にも下を向かず、力強い一撃で歓喜を巻き起こした。浦和レッズFW照内利和は1-0で迎えた後半45+1分、左ウイングで途中出場すると、同45+3分にMF早川隼平のスルーパスからプロ初ゴール。聖地・埼スタからの大声援に包まれた19歳は「決めた瞬間の歓声は鳥肌が立ったし、本当に最高だった」と幸せな笑顔で振り返った。浦和ユースから昨季トップチームに昇格し、今季が