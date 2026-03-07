[3.7 J1百年構想EAST第5節 FC東京 3-0 横浜FM MUFG国立]完敗に悔しさを吐露した。横浜F・マリノスのMF天野純は0-3で迎えた後半19分からピッチに立ち、気迫のプレーでチームを奮い立たせた。「屈辱的な負けだと感じている。優勝を争うチームと、そうじゃないチームという感じだった」と試合を振り返った。前半1分経たずしてFC東京に先制点を奪われ、前半16分には2失点目。0-2で前半を折り返すと、後半も開始1分経たずして3失点