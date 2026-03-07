野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は7日、東京ドームで日本代表が韓国代表と対戦。1点ビハインドの3回裏に、大谷翔平投手と鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手の3本の本塁打が飛び出しリードを奪い返した。対する韓国代表も、4回裏に反撃。ドジャースのキム・ヘソン内野手が2ランを放ち、試合を振り出しに戻している。 ■白熱の日韓戦、真っ向から殴り合いに