ジャンルを問わず数多くの映画やドラマに出演し、存在感を示している名バイプレーヤーの津田寛治（60）が7日、東京・新宿K’scinemaで実施された主演映画「津田寛治に撮休はない」（監督萱野孝幸）の第2弾先行上映会にサプライズで登場した。作品は、どこまでがリアルで、どこからが虚構か、観る者を巻き込んでいく新感覚のミステリー。「撮休がないから来られない？」と舞台あいさつ予定のメンバーから名前が外れていた津田