◇高校野球練習試合神戸国際大付13―12履正社（2026年3月7日履正社茨木グラウンド）高校野球の対外試合が7日に解禁された。19日開幕の選抜大会に出場する神戸国際大付（兵庫）は、履正社（大阪）との練習試合に臨み、両軍で計28安打が飛び交う乱打戦を制した。昭和の大スターと同じ読みを持つ石原悠資郎外野手（ゆうじろう＝3年）は「5番・指名打者（DH）」で先発。3回に一時は逆転となる2ランを放つなど2安打2打点で貢