ＯＢ会から３連覇の記念銘板を贈られた桐蔭フィフティーン＝横浜市港北区のホテルラグビーの第１０５回全国高校大会で３大会連続６度目の優勝を果たした桐蔭学園の祝勝会が７日、横浜市港北区のホテルで開かれ、関係者ら約３５０人が快挙を祝った。同部のＯＢ・ＯＧ会などの主催。会場には全国優勝のトロフィーがずらりと並び、優勝メンバーが紹介された。主将を務めた堂薗尚悟（３年）は「自分たちの代でも花園の優勝を皆さ