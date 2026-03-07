ロックバンド「レミオロメン」が3月7日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系、以下『Mステ』）で、卒業シーズンの名曲を17年ぶりに披露し、さまざまな反響を呼んでいる。「『粉雪』など数々のヒット曲で知られるレミオロメンですが、2012年に活動休止を発表。その後はボーカル・藤巻亮太さんがソロ活動を続けてきました。昨年9月、公式X、Instagram、TikTokが一斉に開設され、約14年ぶりとなる活動再開が明らかに