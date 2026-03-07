侍ジャパン・大谷翔平投手（３１＝ドジャース）が７日のＷＢＣ１次リーグ韓国戦（東京ドーム）で２戦連発となるソロアーチをマーク。千両役者の連夜の快弾に球場は一気に沸騰した。２―３と１点ビハインドで迎えた３回一死無走者。この日２度目の打席に入った大谷はインハイに食い込むスライダーを捉えると、インパクトの直後にはスタンドインを確信。ダイヤモンドをゆっくりと一周し、歓喜にわく自軍ベンチへ帰還すると「は