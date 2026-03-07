フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦が座長を務める「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ」の初日公演が７日に宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで行われ、満員の観衆を魅了した。２０１１年３月１１日午後２時４６分に発生した東日本大震災では、故郷の仙台で家族とともに被災。暗闇の中で見上げた満天の星空に希望の光を感じた経験から、被災地復興への祈りを捧げ、満天の星空の