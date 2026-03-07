◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパン・大谷翔平投手（ドジャース）が２夜連続の「熱男ポーズ」を披露した。同点の３回、２死走者なしで同学年の鈴木誠也外野手（カブス）が左中間スタンドに勝ち越しのソロ本塁打を放つと、ベンチで並んでいた松田宣浩野手総合コーチとともに、松田コーチの現役時代の代表的なパフォーマンスである「熱男〜〜！」のかけ声とともに右手を突き上げる「熱男ポー