◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）韓国のキム・ヘソンが４回に同点２ランを放った。１死一塁で日本ハム・伊藤大海投手の高めの直球を右翼席へ。日本が大谷、鈴木、吉田のソロ３発で逆転した直後。ドジャースで大谷と同僚の好打者が試合を振り出しに戻した。