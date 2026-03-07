HALLEYが3月4日、新曲「Melodies」を配信リリースした。同楽曲のミュージックビデオが本日3月7日、オフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。「Melodies」は、新体制初シングルとしてリリースされた楽曲だ。壮大なスケール感を持つバラードは熱量が高く、すでにライブでも人気を博している。公開されたミュージックビデオは、楽曲の持つドラマチックな世界観が映像美とともに表現される仕上がりとなった。 ■デジタルシング