1次ラウンド・プールC野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平（ドジャース）が、2戦連発となるアーチを描いた。大谷は2戦連続のトップバッター。前日の台湾戦では2回に先制の満塁弾を放っており、これで2試合連続本塁打になった。侍ジャパンは初回に3失点したが、その裏に鈴木誠也の2ランで1点差としてお