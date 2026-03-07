レトロリロンが、2025年夏に続き“未踏の地”を巡るワンマンロードツアーの開催を発表した。今回は、5月30日の三重・四日市CLUB ROOTSを皮切りに、福島、奈良、岡山、熊本、長野と全国6都市を巡る。チケットは、ファンクラブ先行抽選を3月10日23時59分まで受付中だ。さらに、e＋での1次先行抽選は3月14日12時よりスタートする。◾️＜RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026 - SUMMER -＞2026年5月30日（土）【三重】CLUB ROOTS6