WBC1次ラウンド韓国戦野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平（ドジャース）が、2戦連発となるアーチを描いた。実に高さ46メートル、滞空時間7秒近くという衝撃のムーンショット。列島も騒然となっている。1点を追う3回1死、大谷は緩い変化球を完璧にとらえた。高々と舞い上がった打球がなかなか落ちてこな