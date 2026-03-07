WBC1次ラウンド韓国戦野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平（ドジャース）が、2戦連発となるアーチを描いた。2-3の3回、右中間へ同点ソロ。韓国先発のコ・ヨンピョはがっくりとうなだれた。更に前の打席で2ランの鈴木誠也外野手が、2打席連続の勝ち越しソロ。吉田正尚外野手にもソロが生まれ、一発攻勢で逆