俳優の甲本雅裕(60)が2日、自身のインスタグラムを更新し、愛車のスズキ・ジムニーが「新しい靴」に履き替えたことを明かした。 【写真】どシンプル、だがそれがいい！愛車ジムニーと“お似合い”2ショット 駐車場に停めた車の横で地べたにあぐらをかく画像を掲載。写っている車のタイヤは「BFGoodrich」のロゴもまぶしい新品。ホイールもつや消しブラックとシブめのチョイスだ。 「相棒とオレ」と題し