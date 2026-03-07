格闘技イベント「RIZIN」は7日、有明アリーナで今年初戦の「RIZIN.52」を行った。桜庭和志の息子の大世（27＝サクラバファミリア）はルイス・グスタボ（29＝ブラジル）に2ラウンド（R）2分32秒、TKO負けした。試合前から父の和志とグスタボの師匠であるヴァンダレイ・シウバの対戦を意識するもので入場でも父の入場曲でリングに登場。グスタボもヴァンダレイのものを使用した。桜庭は1Rで相手の打撃にひるまずに前に出てい