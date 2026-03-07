◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国ー日本（2026年3月7日東京D）韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本と対戦。3−5の4回に金慧成（キム・ヘソン）内野手（27＝ドジャース）が一時同点となる2ランを放ち、“飛行機ポーズ”を披露した。2点を追う4回1死一塁、カウント3−1から伊藤大海の5球目、高めの直球をフルスイング。バットを手から離すと、確信歩き。右中間スタンドに飛び込む