◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第5節藤枝1―1（PK6―5）磐田（2026年3月7日藤枝総合運動公園サッカー場）今季初の静岡県勢対決はPK戦の末、藤枝に軍配。チーム3戦連続となる大卒ルーキーのプロ初得点が、勝ち点につながった。1点を追う前半38分、クロスの折り返しをMF三木が右足でシュート。一度は相手DFに防がれるが、こぼれ球を粘り強く押し込んだ。第3節の甲府戦ではMF中村優、前節のいわき戦ではFW真鍋と、同じ大卒