スタートアップ業界で、女性起業家が投資家などから性加害を受ける事案が相次いでいる。調査では半数以上が被害を経験したと回答した。起業家は労働法などで保護対象になりにくく、「資金を握る側」と「投資を受ける側」の非対称な関係の中で、被害が表面化しにくい構造が浮き彫りになっている。こうした問題にたいして、女性起業家らが連携し、法整備に向けた提言や被害者支援に乗り出している。女性起業家らに話を聞いた。（社会