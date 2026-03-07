犬が『白内障』になっているときの症状4選 犬の白内障は一般的に4つのステージに分類されます。超初期段階では飼い主さんも気づかないことがほとんど。しかし、進行すると失明や激しい痛みを伴う緑内障を引き起こすリスクがありますし、重度の合併症を伴ってしまうことも。犬の白内障は早期発見が重要ですので、日ごろから愛犬の目や行動をチェックするようにしましょう。 1.家具や壁にぶつかる 白内障になり視力が低下