人を信用していない犬が見せる行動5選 犬と飼い主さんとの間に必要なのは、上下関係ではなく信頼関係です。信頼関係が築かれていれば、犬は安心して暮らすことができ、飼い主さんの指示にも従いやすくなります。その結果、問題行動が減り、しつけもスムーズになるでしょう。 信頼関係を築くには、お互いに信じ合っていなければなりませんが、そもそも犬が人を信用していない場合があります。その場合、犬はさまざまな行