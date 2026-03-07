【2026年3月7日 オープン戦 日本ハム5-3ロッテ＠エスコンフィールドHOKKAIDO】育成ドラフト１位ルーキーで江別市出身の常谷拓輝選手が支配下に向けて大きくアピールしました。0対0で迎えた3回、1死3塁2塁のチャンスで打席に立つとロッテ・田中晴也投手のスライダーを振り抜き左中間を破る適時三塁打を放ちました。さらに守備では4回、寺地隆成選手のボテボテの打球をランニングスローで