8日に投票が行われる石川県知事選を前に、県内の各市町では7日、投票所の設営作業が行われました。今回の県知事選挙では、前回2022年に比べ25ヶ所少ない409ヶ所に投票所が設けられます。このうち市長選と市議補選のトリプル選挙となる金沢市の三馬小学校では体育館で金沢市の職員が3種類の投票箱を設置したり、候補者の氏名一覧を貼り付けたりして設営作業を進めていました。一方、能登半島地震の影響で道路の状況が悪く、有権者の