◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦。1点を追う3回に大谷翔平投手（31＝ドジャース）が同点弾、鈴木誠也外野手（31＝カブス）が勝ち越し弾を放ち、吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）も続く驚異のメジャー侍3発が飛び出した。1点を追う3回