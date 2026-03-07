ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銀メダルに輝いた坂本花織（シスメックス）が７日、世界選手権（２４〜２９日・プラハ）に出場する意向を明らかにした。坂本は今季限りでの引退を表明しており、世界選手権が現役最後の公式戦となる。坂本は同五輪の公式計時を担ったオメガ社（本社・スイス）のスポーツアンバサダーを務めており、大阪市内で開かれた同社のトークショーに登場。現役最後に挑戦したいことに世界選