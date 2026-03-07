＝LOVE大谷映美里（27）が、6日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）に出演。TikTokを撮影した。今回はグルメインフルエンサーむにぐるめをガイド役に、大谷、お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）、お笑いコンビ、フットボールアワー後藤輝基（51）が東京・浅草を探訪。大谷は「私、今TikTok（ティックトック）を頑張っているんですね。もしよかったら、この4人でTikTok撮りたいな、と思って」