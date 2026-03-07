3月7日、中山競馬場で行われた10R・上総ステークス（4歳上3勝クラス・ダ1800m）は、三浦皇成騎乗の8番人気、マーズオデッセイ（牡4・美浦・田中勝春）が快勝した。1馬身差の2着にエクリプスルバン（せん5・美浦・田中博康）、3着にドバイブルース（牡5・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:51.8（重）。1番人気で団野大成騎乗、シンビリーブ（牡4・栗東・森秀行）は4着、2番人気で木幡巧也騎乗、ウィンドフォール（牡5・