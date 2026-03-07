3月7日、中山競馬場で行われた8R・4歳上1勝クラス（ダ1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ホークライト（せん4・美浦・中舘英二）が快勝した。7馬身差の2着にディースプレマシー（牡4・美浦・牧光二）、3着にフェスタリア（牡4・美浦・矢野英一）が入った。勝ちタイムは1:53.7（重）。2番人気で木幡育也騎乗、オウケンシルヴァー（牡5・美浦・松永康利）は、4着敗退。【中山7R】レッドスティンガーが人気に応えて2勝目直線は