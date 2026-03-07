大谷の同点弾→誠也が勝ち越し弾■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が7日、東京ドームで行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次リーグC組の韓国戦に「3番・中堅」で先発出場した。3点を追う初回の第1打席で追撃2ランを放つと、同点に追いついた3回の第2打席で勝ち越し本塁打。2打席連続アーチに超満員の東京ドームが大歓声に包まれた。1点を追う3回だ