3月7日、中山競馬場で行われた7R・3歳1勝クラス（ダ1200m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、レッドスティンガー（牡3・美浦・矢嶋大樹）が勝利した。1/2馬身差の2着にライヴレッドアイ（牝3・美浦・牧光二）、3着にアンティミスト（牡3・美浦・鈴木伸尋）が入った。勝ちタイムは1:10.4（重）。2番人気でC.ルメール騎乗、ウォーターサグラダ（牡3・栗東・武幸四郎）は、4着敗退。