3月7日、中山競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝2200m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ウィロークリーク（牡3・美浦・中舘英二）が快勝した。1馬身差の2着にウインターブレス（牡3・美浦・竹内正洋）、3着にキンググローリー（牡3・美浦・古賀慎明）が入った。勝ちタイムは2:15.6（稍重）。2番人気で戸崎圭太騎乗、ベルトラッキ（牡3・美浦・加藤士津八）は、5着敗退。【千里山特別】クルミナーレが3馬身差完勝…人気に応える