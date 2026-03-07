元「さくら学院」メンバーで歌手の武藤彩未（あやみ）が３月７日に自身のＸを更新。この日の中山牝馬Ｓ・Ｇ３（中山競馬場、芝１８００メートル）でエセルフリーダが勝ち、デビュー１０年目で重賞初制覇となった弟の武藤雅騎手＝美浦・水野貴広厩舎＝、管理する父の武藤善則調教師＝美浦＝へ祝福のメッセージを投稿した。馬房でのエセルフリーダの動画を掲載し、「エセルフリーダ、よっすぃー、雅、本当に本当におめでとう！！