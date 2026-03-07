今回、Ray WEB編集部はカップルの出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。合コンで出会ったイケメンな彼とお付きあいを始めた主人公。順調だと思っていた矢先、彼のSNSを発見。そこには、まさかの写真が投稿されており…！？原案：Ray WEB編集部作画：ネギマヨライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】彼氏のSNSを発見！覗いてみると見知らぬ女性の投稿が...彼を問い詰めると【まさかの事実】が発覚！