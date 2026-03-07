◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が７日、１次ラウンド２戦目の韓国戦に「４番・左翼」で先発出場し、３回２死、２番手右腕から右翼席へ今大会１自身１号となる本塁打を放った。この回、１死から大谷、２死後鈴木、そして吉田とメジャーリーガーで３発だ。侍ジャパンでこの男は頼りになる。吉田は１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年