◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ（イースト）▽第５節鹿島２―０東京Ｖ（７日・メルスタ）鹿島はＦＷ鈴木優磨の２ゴールで東京Ｖに２―０で勝利し、首位快走となる４連勝で勝ち点を１３に伸ばした。＊＊＊鹿島のＭＦ柴崎岳が“復権”の２戦連続アシストをマークした。前半２６分、左ＣＫを鈴木優磨の頭にピンポイントで合わせた。前節の浦和戦（３〇２）で途中出場から決勝点を演出。この日はＭＦ知念慶の欠場を