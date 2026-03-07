◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦。4番・左翼で先発した吉田正尚外野手（32）が特大のソロを放った。1点を追う3回、大谷の同点ソロの興奮冷めやらぬ中で鈴木が勝ち越しソロ、さらに吉田がカーブを完ぺきに捉えて2者連続となる右翼越えソロで続い