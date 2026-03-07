◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾14ー0チェコ（2026年3月7日東京D）台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー9万人以上のジュリー（尹樂・34）が7日までに自身のインスタグラムを更新。チェコ戦前夜の夫とのやり取りを明かした。ジュリーは台湾とタイとのハーフで、20年から中信兄弟のチアリーダーを担当。22年に一度は退団しながらも、23年に再加入。昨年12月にWBC台湾代表で“台湾の盗塁王”陳晨威（チェン