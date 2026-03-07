ホンダ次世代BEV「Honda 0 サルーン」は何がすごいのかホンダが次世代BEV（バッテリーEV：電気自動車）として開発を進める「Honda 0（ホンダ ゼロ）」シリーズ。そのフラッグシップモデルとなるのが低全高でスポーティなスタイルをもつ「Honda 0 サルーン」です。いかにもコンセプトカーとした斬新な姿ですが、「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」に出展されたのは、2026年の市販化に向けた最新のプロトタイプという位置