子どもたちの付き合いや学校行事などでは、わが子が他の子や親たちに迷惑をかけることがあるかもしれません。事態が大きくなると、子どもだけではなく親が謝るケースもあるでしょう。そんななか、自分の子どもがしたことなのに全く謝らない親もいるそうです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『子どもが迷惑をかけているのに謝らない親がいる。なぜ謝らない？この人の子どもだからという理由で、見