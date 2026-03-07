蒼藤（そうとう）決戦と称された、藤枝vs磐田の静岡県勢対決は、PK戦の末に藤枝が制し ました。 公式戦今季初の静岡県勢対決。 前半26分に磐田がグスタボシルバのゴールで先制します。 一方藤枝は、前半38分ルーキー 三木仁太がゴール前の混戦から押し込み、同点弾をあげます。その後、前半アディショナルタイムに藤枝・菊井悠介が退場となり、藤枝は10人となってしまいます。後半は一人少ない藤枝が耐