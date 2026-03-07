清水エスパルスはアウェイC大阪戦で０－０からPK戦に突入も、敗戦となりました。 エスパルスは、前節欠場だったFWオセフンが復帰し、GKは梅田透吾が今季初先発となりました。昨季２戦２敗の屈辱を晴らしたい一戦は、前後半とも両チーム得点が生まれず、エスパルスにとっては２試合連続のPK戦戦に突入しました。一人目のカピシャーバが失敗すると、４人目の北爪健吾も失敗。２戦連続のPK戦負けとなりました。