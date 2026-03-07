＜ブルーベイLPGA3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞イーブンパー・35位から出た渋野日向子がムービングデーで伸ばした。5バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「70」。連日のアンダーパーで、トータル2アンダー・25位タイと上位入りをうかがえる位置で最終日に向かう。【写真】原英莉花にほっぺをツンツンされるシブコ強風の中でティオフ。1番で3メートルの軽いフックラインを流し込んでおは