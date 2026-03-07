品川庄司・庄司智春の妻でタレントの藤本美貴が５日、ＡＢＥＭＡ「さよならプロポーズｖｉａオーストラリア」に出演した。藤本は、結婚観の話題から、結婚を決意した決め手を聞かれ「私はその人の嫌な所が許せるか…かな？この嫌な所が絶対に許せなかったら、一生思い続けるじゃないですか？自分が『この人のここが嫌だな』と思っても『まあ、いっか…』と思えたら結婚してもいいんじゃないかな」と持論を明かし、独身のヒ