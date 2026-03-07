6日、2023年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）優勝に続く連覇に向けて強敵・台湾を7回コールドで撃破して初陣を白星で飾った侍ジャパン。そんななか、2回に無死満塁からグランドスラムで口火を切った大谷が披露したあるポーズが話題を呼び、その先陣を切った鈴木誠也の行動に対して世界で10億人のファンがいるとされるプロレス団体WWEの“伝説”が反応。野球とプロレス、双方の世界中のファンを巻き込んで盛り上がる